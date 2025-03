Unlimitednews.it - Mattarella “Dazi penalizzano i prodotti di qualità, è inaccettabile”

ROMA (ITALPRESS) – “La cooperazione di mercati aperti per noi corrisponde a due esigenze vitali: pace e concreti interessi di un Paese esportatore. Icreano ostacoli ai mercati, ostacoli alla libertà di commercio, alterano i mercati,di, questo per noi è una cosama dovrebbe esserlo per tutti i paesi del mondo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’inaugurazione di “Agricoltura È”, a Roma.xb1/sat/mca1(Fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo