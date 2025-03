Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Dazi inaccettabili, dare avvio a guerre commerciali comporta contrapposizioni pericolose”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Iostacolano la libertà di commercio, alterano il mercato e penalizzano i prodotti di qualità e tutelano quelli di minore qualità, e questo per noi è inaccettabile. In questi decenni si è dato vita all’organizzazione mondiale del commercio per permettere a tutti i paesi del mondo di rispettare le regole facendo crescere il mercato mondiale in maniera più corretta. Questa collaborazione è indispensabile. Un sistema die di chiusure avrebbe conseguenze negative su apparati produttivi interni. Quando si parla disi deve mettere l’accento sul sostantivo ‘’. Perché sono anch’essecon. Non bisogna alimentare un eccesso di preoccupazione, perché l’Ue ha la forza per interloquire in maniera autorevole sui“. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio, che è intervenuto all’inaugurazione del villaggio dell’Agricoltura a Roma.