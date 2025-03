Secoloditalia.it - Mattarella: “Dazi immotivati, ma servono calma e determinazione. L’Ue ha bisogno di aggiornarsi”

Leggi su Secoloditalia.it

La Politica agricola comune “ha avuto grandi risultati, successi importanti. Abbiamo visto una crescita costante dell’agricoltura in Europa, per l’Italia il bilancio è altamente positivo, per i mercati in cui siamo entrati, per la qualità dei prodotti che inviamo, per le filiere agroalimentari che sono diventate produttrici di eccellenze mondiali. Siamo il primo Paese dell’Unione come prodotti tutelati. L’agricoltura rimane nevralgica nell’Unione” che “la garantisce, lo ha fatto in questi decenni, e quella italiana è protagonista”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo ad alcune domande degli studenti durante l’inaugurazione di ‘Agricoltura è’, organizzato in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma. Nell’Unione europea si sono raggiunti “traguardi inimmaginabili di sviluppo e benessere, impensabili nel ’57, così come sicurezza sociale, previdenza, scuola e sanità aperta a tutti”, progressi che “l’integrazione ha agevolato e che vanno costantemente monitorati”, ha ricordato il capo dello Stato sottolineando che l’integrazione europea “non è perfetta, contiene errori, contraddizioni, lacune da colmare, per esempio hadi processi decisionali più veloci, i problemi di oggi sono globali e richiedono risposte tempestive, l’Europa hadi”.