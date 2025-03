Tpi.it - Mattarella contro Trump: “I dazi sono inaccettabili per noi. Ma l’Ue non vede temere”

“Iostacolano la libertà di commercio, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e tutelano quelli di minore qualità. Questo per noi è inaccettabile”. Il presidente della Repubblica Sergiosi schiera con parole nettissimela politica delle barriere commerciali annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald.“In questi decenni si è dato vita all’Organizzazione mondiale del Commercio per permettere a tutti i Paesi del mondo di rispettare le regole facendo crescere il mercato mondiale in maniera più corretta. Questa collaborazione è indispensabile. Un sistema die di chiusure avrebbe conseguenze negative su apparati produttivi interni”, osservarispondendo alla domanda di una giovane alla cerimonia di inaugurazione del Villaggio dell’Agricoltura a Roma, evento dedicato al mondo agricolo italiano in programma dal 24 al 26 marzo nell’area riqualificata di piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali.