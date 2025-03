Ilfoglio.it - Mattarella contro i dazi: “Ostacolano la libertà di commercio. Ma l'Ue può contrastarli"

“Icreano ostacoli ai mercati,ladi, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità, perchè tutelano quelli di minore. Questo per noi è una cosa inaccettabile, ma dovrebbe esserlo per tutti i paesi del mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo alle domande di alcuni ragazzi nel corso dell'inaugurazione del villaggio "Agricoltura è", a Roma, organizzato in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma. “La cooperazione ed i mercati aperti corrispondono a due esigenze vitali: la pace e i nostri concreti interessi come paese esportatore” ha aggiunto il capo dello stato, “speriamo che il buonsenso prevalga”. “Quando si parla di guerre commerciali spesso si mette l'accento sull'aggettivo 'commerciali' invece del sostantivo 'guerre'.