Mattarella | Calma e determinazione sui dazi speriamo prevalga il buon senso

AGI - "che il": questa la risposta data dal Presidente della Repubblica Sergioad un giovane della Coldiretti che gli faceva presenti le sue preoccupazioni sui. L'Unione Europea è un "soggetto forte e autorevole" che ha la "forza per interloquire" con i partner esterni "con" e "contrastare" l'introduzione di misure che, come i, possono innescare processi molto pericolosi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo all'inaugurazione del villaggio "Agricoltura è" nell'anniversario dei Trattati di Roma. Dagli anni '50 e nonostante il fallimento della Comunità Europea di Difesa, ha spiegato il Capo dello Stato rispondendo alle domande di tre studenti, il processo di interazione ha raggiunto "traguardi inimmaginabili" in campo sociale ed economico.