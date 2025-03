Ilrestodelcarlino.it - Matelica travolge Viterbo e vola in solitaria. Recanati, che spettacolo l’ultimo quarto

9882 HALLEY: Arnaldo 4, Rolli, Panzini 13, Pali, Dieng ne, Morgillo 16, Zanzottera 18, Riccio 25, Gaeta, Musci 18, Eliantonio 4. All. Trullo.STELLA AZZURRA: Caridà 19, Di Croce 11, Bertini 8, Meroi 2, Visentin 6, Albenzi 4, Taurchini 3, Casanova 6, Begic 23, Fokou. All. Fanciullo.Arbitri: Uncini di Jesi e Martini di MoscianoParziali: 29-23, 15-19, 26-19, 28-21; progressivi: 29-23, 44-42, 70-61, 98-82. La Halley batteda sola al comando della classifica del Play In Gold, approfittando dello stop dell’Italservice Pesaro in Sardegna. Una gara che la formazione di coach Antonio Trullo ha interpretato molto bene fin dall’inizio, giocando di squadra e mandando ben cinque giocatori in doppia cifra. Oltre al solito Riccio – davvero strepitosa la sua prova nel secondo tempo (14 punti segnati nel solo terzo) – si è rivisto un ottimo Musci, tornato ormai ai suoi livelli abituali dopo il lungo infortunio.