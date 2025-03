Anteprima24.it - Match Benevento-Picerno, le misure per il traffico

Tempo di lettura: < 1 minutoIn ragione dello svolgimento deldi serie C tra, in programma questa sera, alle 20,30, allo stadio Ciro Vigorito, con ordinanza dirigenziale sono state disposte le seguentiper la circolazione stradale:l’istituzione, dalle ore 17,00 odierne alle ore 00,30 di martedì 25 marzo, del divieto di sosta e di fermata, ad eccezione degli autobus extraurbani, in via Delcogliano, nell’area di parcheggio che è nei pressi dell’Università Giustino Fortunato; si precisa che la fermata operativa per la salita e discesa dei passeggeri si svolgerà regolarmente in via Mustilli;la chiusura momentanea alveicolare, in ambo le direzioni, di via Avellino-via Pacevecchia-via delle Puglie per il tempo necessario a consentire il passaggio della tifoseria della compagine lucana.