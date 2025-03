Sport.quotidiano.net - Masi, boccata d’ossigeno

Portuense1Torello2 PORTUENSE: Wangue, Buriani, Masu, Di Domenico, Alberi, Sassoli, Simeoni, Cocchi (10’st Duò), Baglietti (16’st Omodela), Braghiroli, Fantoni. A disp: Cova, Izzo, Zappaterra, Schincaglia, Zamuner, Di, Dmytruck. All. Baiesi.TORELLO VOGHIERA: Broccoli Chiossi, Tosse (35’st Ghali), Cattin (41’st Nardini), Fiore, Mazzoni, Nannini, Quarella Erik, Maistrello, Maione, Toffano. A disp Yan, Baldon, Quarella Thomas, Nannini, Vidali, Coccomero, Jawneh. All. Cappellari. Arbitro: Matteo Sani di Faenza. Marcatori: 6’pt Toffano, 40’pt Maione, 28’st Braghiroli. Note: ammoniti Broccoli, Chiossi, Tosse, Ghali. Vale doppio la vittoria esterna del, che espugna il "Bellini" grazie a due gol realizzati nel primo tempo, approfittando di una Portuense rimaneggiata e sterile in attacco.