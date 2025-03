Internews24.com - Marotta svela tutto: «Contenti di Inzaghi, il suo rinnovo è una formalità. Sulla seconda squadra e su Isaksen vi dico questo»

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha affrontato diversi temi dal mercato aldiIntervenuto sulle frequenze di Radio 1 nel corso di ‘Radio Anch’io Sport’, il presidente dell’Inter, Beppe, ha affrontato diversi temi legati al mondo nerazzurro: dalla lotta scudetto, alle voci di mercato fino alla costruzione dellasquadre e aldiLOTTA SCUDETTO – «Ci sono tre squadre che sono candidate maggiormente allo scudetto rispetto a chi insegue edepone per un campionato avvincente e molto aperto, come non si vedeva da anni. Siamo in una fase interlocutoria, i punti a disposizione sono ancora tanti».– «Siamo moltodi, ilè una. Ha lavorato molto bene in questi anni, è un punto di riferimento sia a livello personale che tecnico.