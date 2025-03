Inter-news.it - Marotta: «Rinnovo Inzaghi formalità! Inter, pressione normale. Isaksen…»

Il presidente dell’Beppeha parlato di scudetto, calendario, pressioni e mercato per l’. Domanda ovviamente sue risposta anche su Isaksen. Il suovento a Radio Anch’io Sport.ITALIA – Beppesulla Nazionale: «Sono esperienze, questo è un gruppo giovane. Ha qualità, il lavoro di Spalletti lo si valuterà a giugno quando sarà alle prese con un esame importantissimo ed un banco di prova per questa gioventù.».SCUDETTO –tiene ancora tre squadre in lotta: «Ci sono tre squadre che sono candidate maggiormente alle inseguitrici e quindi depone per un campionato avvincente. Siamo ancora in una faselocutoria, i punti sono tanti. Spesso si considerano solo gli scontri diretti ma le partite da calendario facile, come quelle contro le squadre di provincia, nascondono grande difficoltà.