Ilnapolista.it - Marotta: «Il rinnovo di Inzaghi è una formalità. È tra i migliori allenatori in circolazione»

Il presidente dell’Inter, Beppe, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha parlato del campionato«Ci sono tre squadre candidate maggiormente alla vittoria finale, con un campionato avvincente come non si vedeva da tanti anni e questo fa bene al movimento. Siamo ancora in una fase interlocutoria, i punti sono tanti. Spesso si considerano solo gli scontri diretti, si sottovalutano quelle che sono le partite da calendario facile. Campionato molto aperto».Suldi: «Siamo molto contenti di, credo che ildi contratto sia una, ha lavorato molto bene in questi anni, è un grande punto di riferimento per il nostro modello societario dal punto di vista tecnico. È un allenatore tra ial mondo in. Ha anche il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore, siamo molto contenti di averlo con noi.