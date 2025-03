Marotta | Il rinnovo di Inzaghi con l’Inter è una formalità

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il presidente del, Beppe, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, toccando diversi temi di attualità calcistica, dalla Nazionale al campionato, fino al futuro nerazzurro.Italia e la strada verso i Mondiali“La qualificazione sarà impegnativa, ma il gruppo è giovane e in crescita. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e il suo operato si valuterà meglio a giugno. Rispetto ad altre nazioni, l’Italia parte svantaggiata per la mancanza di un bacino di reclutamento più ampio, ma la storia dimostra che sappiamo sempre raggiungere grandi traguardi.”Un campionato avvincente“Quest’anno la lotta per lo scudetto è più aperta che mai, con almeno tre squadre in corsa. Non si vedeva un campionato così equilibrato da tempo e questo fa bene al movimento calcistico. Gli scontri diretti sono importanti, ma anche le altre gare nascondono insidie.