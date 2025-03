Lortica.it - Marito ubriaco aggredisce carabiniere dopo lite in casa: arrestato

Paura a Talla, in Casentino, lo scorso sabato sera intorno alle 19. Una donna, preoccupata per l’atteggiamento delin preda ai fumi dell’alcol e per la musica troppo alta, ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari, l’uomo ha rifiutato con veemenza di fornire i documenti, pronunciando frasi minacciose. La situazione è presto degenerata quando ha sferrato un pugno alla spalla di un maresciallo.Il quarantenne rumeno è stato immediatamentecon l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. Oggi si è svolta l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora e di firma.L'articoloinproviene da Arezzo News.