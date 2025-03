Quotidiano.net - Maripàn del Torino nella bufera, l’ex fidanzata influencer: “Ha pubblicato miei video intimi senza il consenso”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 marzo 2025 – Prima le dichiarazioni al microfono del podcast Bombastic" poi il post sul suo profilo Instagram: "Perché un uomo può sentire il diritto di umiliare una donna diffondendo unintimo?”.sul calciatore delGuillermo, accusato di revenge porn dalcompagna Carmen Castillo, 35 anni, cilena. La donna, che sui social è conosciuta come Carmen Tuitera, durante l’intervista per il popolare podcast, ha accusato il calciatore granata di aver diffusoil suo, quindi ha rilanciato le accuse in un post su Instagram (dove vanta 903mila follower). Una vicenda che in Cile ha già scatenato i media. Secondo quanto scrive il sito cileno alairelibre.clsarebbe stato denunciato dalcompagna per la diffusione non autorizzata di