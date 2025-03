Reggiotoday.it - Marina di Gioiosa Ionica, Femia: "Cuore e Futuro, il nostro progetto parte dall'ascolto dei cittadini"

Leggi su Reggiotoday.it

diè il nome delperdi. L’obiettivo non è porre in primo piano l'interesse dei singoli individui e delle singole famiglie, come del resto succede attualmente, ma quello della collettività.La crisi in cui si trova ilpaese.