Notizieaudaci.it - Marelli sul rigore revocato a Di Lorenzo in Germania-Italia: ‘Il Var non doveva intervenire’

Leggi su Notizieaudaci.it

La decisione controversa dell’arbitro MarciniakIl quarto di finale di Nations League tra, terminato con un emozionante 3-3 a Dortmund, ha lasciato strascichi di polemiche per ildal VAR sul punteggio di 3-2 per i tedeschi. L’episodio, che ha coinvolto il difensore tedesco e Giovanni Di, ha suscitato numerose discussioni, tra cui l’analisi tecnica di Luca, commentatore arbitrale per DAZN.La dinamica delAl minuto 73, con gli Azzurri in piena rimonta, Marciniak assegna unall’per un presunto fallo sul terzino Di. Dalle immagini trasmesse, in particolare da una prospettiva posteriore, sembrava evidente un contatto irregolare tra il difensore tedesco e la caviglia destra dell’azzurro. La decisione, tuttavia, viene ribaltata dopo una revisione VAR (OFR, on field review), lasciando increduli giocatori e tifosini.