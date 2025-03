Isaechia.it - Mare Fuori, “se riesci poi non buttare la neonata giù dal tetto”: la reazione di Serena de Ferrari al (pessimo) commento dell’hater

Leggi su Isaechia.it

Tra le protagoniste di, la celebre fiction di Rai Due, c’è stata per alcune stagioni ancheDe, alias Viola, una delle detenute più inquietanti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, che per diverso tempo ha terrorizzato le sue compagne di cella.Memorabile è la scena in cui la ragazza, salita suldel carcere con in braccio Futura, la figlia di Carmine, fa per lanciarla nel vuoto, fermata per un soffio da Rosa Ricci.Proprio per via delle particolarità del suo personaggio, alcuni telespettatori sono stati portati ad associare i tratti caratteristici della personalità di Viola a quelli dell’attrice che l’ha interpretata, sebbene le due siano molto diverse.Un concetto checi ha tenuto a ribadire più volte, ma che sembra non essere stato ancora compreso appieno da una parte di pubblico, che anche ora che la Deè in dolce attesa, continua a fare commenti poco carini sull’attrice e sulla sua maternità (ve ne avevamo parlato QUI).