Mare Fuori 5 ascolti tv, boom di visualizzazioni su RaiPlay: i primi dati auditel

tvsuSi temeva il crollo e invece anche la quinta stagione diha raggiunto ilsue siamo solo all’inizio. Rilasciati iderivanti dalla piattaforma on demand, letteralmente in tilt dopo il rilascio dei6 episodi nella mezzanotte di mercoledì 12 marzo 2025. Ma ecco, nel dettaglio, glitv di5.5 raggiunge 35 milioni di streaming nella prima parte5 raggiunge il primo posto in classifica su. Serie televisiva più vista della piattaforma e prodotto più guardato in assoluto, dal 12 marzo ad oggi.5, tra il 9 e il 15 marzo, ha raggiunto 9,7 milioni di ore viste e 24 milioni di LS. Il 19 marzo ideglirilasciati da Sensemakers salgono a 35 milioni di LS e 14 milioni di ore.