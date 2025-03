Tvplay.it - Marciniak, errore fatale e Italia danneggiata: Adani e Rimedio furiosi

L’dell’arbitro polaccoha danneggiato l’non assegnando un rigore su Di Lorenzo, la reazione di Lelee AlbertoL’ha pareggiato 3-3 in casa della Germania ai quarti di finale di ritorno di Nations League ed è stata eliminata a causa della sconfitta per 1-2 all’andata. Una partita dalle due facce, quella di Dortmund, con un primo tempo largamente a favore dei tedeschi che sono andati in vantaggio di tre gol. Tante critiche per gli azzurri, soprattutto per l’atteggiamento sul secondo gol della Germania, in primis di Donnarumma che stava protestando con(ANSA) tvplay.itLa ripresa, però, complice anche i cambi fatti da Spalletti – su tutti, Frattesi e Politano per Gatti e Maldini – ha avuto tutto un altro sapore e l’è riuscita a segnare tre gol.