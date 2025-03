Lapresse.it - Marche, trenta case editrici al Salone dell’editoria 2025

Ileditoriaha spalancato le sue porte al pubblico. Il taglio del nastro all’ingresso della Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana di Ancona alla presenza del presidente del Consiglio regionale Dino Latini, del vice-presidente Maurizio Mangialardi e dei due direttori artistici dell’evento, Mimmo Minuto e Giancarlo Galeazzi. La manifestazione è organizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con Edi.Marca e il patrocinio di FondazioneCultura. “Un evento che, fin dalla sua prima edizione, ha saputo affermarsi come uno dei momenti più significativi della nostra cultura e della nostra tradizione editoriale – ha esordito il presidente del Consiglio regionale Dino Latini – un appuntamento che si ripete e cresce, con l’obiettivo di far brillare l’editoria marchigiana, un settore che racconta la nostra identità, la nostra creatività, e il nostro spirito di intraprendenza.