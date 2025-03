Lapresse.it - Marche, a Grottammare nascerà il Distretto Floro-vivaistico della regione

Si è svolto nei giorni scorsi a(Ascoli Piceno), un importante tavolo tecnico di coordinamento, promosso dalla, per discutere – alla presenza di associazioni di categoria, aziende del settore ed operatori – il temacostituzione del futuro “delle”. A presiedere i lavori è stato l’Assessore regionale all’Agricoltura e Attività Produttive Andrea Maria Antonini che, affiancato da Dirigenti (Roberto Luciani) e funzionari (Ferruccio Luciani), ha illustrato l’azione e le progettualità che l’Amministrazione intende realizzare in tale specifico segmento del tessuto produttivo regionale. L’idea del“La, su impulso del presidente Acquaroli e dell’intera Giunta, crede fortemente in questo ambizioso progetto che, nelle sue intenzioni, vuole, non solo offrire un valore aggiunto e identificativo all’intera area di riferimento, rinomata in tutto il Paese per la sua tradizionale vocazione alvivaismo, ma anche essere da traino alle numerose aziende del settore che operano proprio in questo contesto territoriale die nel sud delle– ha dichiarato in apertura l’Assessore Antonini – Un’area in cui insiste e opera un determinato, infatti, acquisisce maggiore importanza, ottiene più attenzione a livello promozionale, diventa un centro in cui è più agevole realizzare attività mirate e strategiche, può intercettare finanziamenti e accedere a misure nazionali e comunitarie” – ha aggiunto Antonini.