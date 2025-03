Ilfattoquotidiano.it - March Madness, il torneo più imprevedibile del mondo: così il basket collegiale riesce a stregare l’America

Lo chiamanoperché definirlo “ildipiùe folle d’America” era troppo lungo. Stiamo parlando di un fenomeno globale a tutti gli effetti, diventata ormai una tradizione negli USA. Arene stracolme e ascolti televisivi ai livelli Nba (se non superiori, soprattutto in questo momento storico) che rendono l’evento NCAA una distrazione di massa virale e senza precedenti. Ma come funziona? Il successo sta proprio nella formula: 64 squadre inserite in un tabellone tennistico, il loro futuro deciso da una gara secca. Se vinci continui la strada verso il titolo, se perdi sei fuori. Si passa dal primo turno al National Champions: un percorso brutale, ma soprattutto adrenalinico – soprattutto per chi si gode l’evento da tifoso neutrale – e caratterizzato da inaspettati colpi di scena.