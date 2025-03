Lanazione.it - Manutenzione dei padiglioni. Dalla Regione denari statali

Via liberagiunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, al Programma di investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria, di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Un piano che riguarda da vicino anche Asl5, che potrà beneficiare deiregionali per interventi died efficientamento energetico. Nel dettaglio, l’Asl spezzina realizzerà due interventi. Il primo, con un costo di circa 514 mila euro a valere sui fondi, per lastraordinaria dei3, 4 e 7 dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Per il padiglione 7 è previsto un intervento di iniezione di resine nel terreno di fondazione, per il padiglione 3 il consolidamento strutturale del fabbricato e lastraordinaria per il rifacimento della copertura del padiglione Anatomia, per il padiglione 4 è prevista invece lastraordinaria del solaio laboratorio di biologia molecolare e del punto di Polizia.