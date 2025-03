Iodonna.it - Manicure cromata: la nuova tendenza per la primavera 2025

"Brillante, audace e futuristica: lacontinua a esercitare un’attrazione magnetica, evocando un’estetica fatta di seduzione e lusso. Come le auto scintillanti che dominavano la scena in film iconici quali Grease, il finish specchiato delle unghie cromate riflette sogni e ambizioni, fondendo nostalgia e modernità in un equilibrio perfetto tra passato e futuro.last minute per le Feste: le idee colore guarda le foto Il ritorno dellaeffetto specchioL’effetto metallo liquido sulle unghie è diventato un vero simbolo di stile, trasformando ogni movimento della mano in un gioco ipnotico di riflessi.