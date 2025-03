Juventusnews24.com - Mancini Juventus, non è certo finita qui: resta tra i candidati per la panchina bianconera del futuro! I possibili scenari

di RedazioneNews24, non èqui: l’ex commissario tecnico dell’Italiatra iper ladel! GliAllo stato attuale delle cose non è stato trovato un accordo per differenza di vedute: il club non voleva in questa fase impegnarsi per la prossima stagione, l’ex ct voleva invece garanzie per il. Ma tra qualche mese le strade di Robertoe dellapotrebbero di nuovo incrociarsi.A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola spiega come il nome dell’ex commissario tecnico della Nazionale italianain una ristretta lista diin vista della prossima stagione. Occhi aperti.Leggi sunews24.com