Manara mette tutte le cose a posto. Il Corticella ora è in zona salvezza

di Nicola BaldiniBOLOGNAFondamentale vittoria in chiaveper ildi Michele Nesi che, grazie al successo interno contro il fanalino di coda Fiorenzuola, sale a quota 32 punti a parimerito con il Sasso Marconi. Pur essendo al sestultimoin classifica, se il campionato finisse oggi i biancazzurri sarebbero salvi grazie alla franchigia di otto punti di vantaggio sulla terzultima della classe Sammaurese. Ma venendo alla cronaca del match, il team del ‘Biavati’ parte forte e, dopo appena due giri di orologio, riesce a trovare il vantaggio. Sugli sviluppi di un corner battuto da Bovo, Rizzi si libera bene della marcatura e, con una precisa incornata, non lascia scampo al disperato tentativo di respinta di Ansaldi. Al 25’ il Fiorenzuola va vicino al pari con una doppia conclusione di Ceravolo prima e Sementa poi e, poco prima dell’intervallo, è ila sfiorare il raddoppio con una conclusione disalvata in corner dal portiere avversario.