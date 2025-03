Zon.it - Mamma a 46 anni con gravidanza spontanea dopo 3 cesarei: una nuova nascita alla Malzoni Research Hospital

Leggi su Zon.it

Grande il desiderio di avere un bambino per la signora Marino Luigia, a 46, già madre di 3 bimbi con 3 taglida una precedente relazione.Per coronare la suastoria d’amore con il nuovo compagno, Gennaro Canale, senza figli e desideroso di avere un bambino, sperava fortemente di diventaremente.Questo sogno sembrava irrealizzabile in modo naturale, per i tre tagliprecedenti, per la presenza di voluminosi miomi, per severa ipertensione, ma soprattutto per l’età avanzata.essersi rivolta al dr. Raffale Petta, che eseguiva accurati approfondimenti diagnostici, incredula constatava la insorgenza di una, avvenuta in modo assolutamente naturale e spontaneo, che comunque si presentava ad alto rischio per le motivazioni prima indicate.