Maltempo ancora allerta in tre regioni | burrasca violenta su Puglia e Calabria

Lunedì 24 marzo si apre all’insegna del, con precipitazioni sparse su diverse aree del Paese e venti forti in. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, aggiornando l’su alcuni settori della Toscana, dell’Emilia-Romagna e delle Marche.La perturbazione di origine atlantica, che da giorni interessa l’Italia, continua a determinare un’intensa ventilazione dai quadranti meridionali, in particolare sullae sui settori ionici della. Il bollettino emesso prevede, a partire dal pomeriggio, venti da forti acon possibili mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base delle previsioni, è stata confermata l’gialla per rischio idrogeologico e idraulico sulla Toscana settentrionale, sui settori centro-meridionali delle Marche e sull’Emilia-Romagna centro-settentrionale.