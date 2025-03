Tvzap.it - Maltempo, allerta in queste regioni: fiume di fango inonda la città (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

indila) – Lunedì 24 marzo è iniziato sotto il segno delcon piogge sparse su varie zone del Paese e forti venti a sferzare Puglia e Calabria. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, aggiornando il livello disu alcuni settori di Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Gravi disagi anche in Liguria: undihato le vie di Genova. ( dopo le foto)Leggi anche: “Verissimo”, Tiziano Ferro in lacrime mentre racconta il suo doloroso passatoLeggi anche: Giorgio Armani: chi era il suo compagno morto per un male incurabileindila)Un fronte perturbato di origine atlantica, che continua a colpire l’Italia, sta causando una forte ventilazione dai quadranti meridionali, in particolare sulla Puglia e sulle aree ioniche della Calabria.