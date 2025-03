Lanazione.it - Maliseti corsaro e grande grinta: Jolo battuto. La Pietà non si ferma, bene il Montemurlo

Una giornata, la ventisettesima dei campionati di Prima e Seconda Categoria che ha emesso qualche verdetto. Ma saranno in ogni caso le ultime tre partite della "regular season" a tracciare il quadro completo. Partendo dal girone D, dove loè caduto in casa nonostante il gol di Carlesi: Simeone e Rossi hanno griffato il 2-1 con cui ilSeano è riuscito ad uscire dalla zona retrocessione. Gli uomini di mister Ambrosio sono oltretutto scesi in terza posizione perché il Settimello capolista ha brutalizzato il Casale Fattoria a domicilio (3-1) ed il CSL Prato Social Club è caduto contro la Folgor Calenzano (con i calenzanesi vittoriosi per 1-0). Può gioire il Prato Nord, che con il 4-2 inflitto al Galleni all’Atletico Casini Spedalino in quello che era di fatto uno scontro diretto per la salvezza vede avvicinarsi sempre più la permanenza in categoria.