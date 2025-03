Bergamonews.it - Malfunzionamento dello scaldabagno: famiglia intossicata in casa a Torre Boldone

. Unadi quattro persone, i genitori di 48 e 49 anni e i figli di 15 e 13 anni, è rimasta coinvolta in un’intossicazione di monossido di carbonio innelle prime ore di sabato 22 marzo.L’incidente si è verificato a, in via Ostani. La causa pare sia da attribuire alche in quel momento era posizionato in cucina.Una volta giunti i soccorsi, i quattro sono stato trasportati al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I pazienti sono poi stati trasferiti in regime di emergenza alla clinica Habilita di Zingonia intorno alle 4, per il trattamento in camera iperbarica.I pazienti sono quindi stati trasportati nuovamente presso l’ospedale di provenienza.