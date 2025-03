Quotidiano.net - Maggioranza inquieta, Tajani e lo scontro con la Lega: “Noi non siamo quaquaraquà”

Roma, 24 marzo 2025 – È guerra aperta, ormai, trae Forza Italia sulla politica estera del governo. Ieri, il Carroccio, per voce di Claudio Durigon, ha continuato a cannoneggiare il ministro degli Esteri, Antonio, e nonostante la presa di posizione del capo della Farnesina contro l’altro vicepremier Matteo Salvini, il fuoco di fila non si ferma. Il che fa parlare le opposizioni d vera e propria “sfiducia” nei confronti di: “Il governo non sta in piedi”, dicono Pd e Avs. BOLOGNA. Incontro elettorale a sostegno della candidatura di Elena Ugolini alla presidenza della Regione. Presenti il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio, leader nazionali e locali dei partiti della coalizione di centrodestra, Elena Ugolini.