Maddaloni, Bridges Zooropa Valley nell’ambito della prima edizione di AMA

Tempo di lettura: 2 minutiNei prossimi giorni,rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, si terrà una nuova tappa che rientra ancheBIENNALE DELLE ARTI DII^ ed. AMA (ArteArchitettura).L’evento, che si terrà venerdì 28 marzo2025 alle ore 17.30 ha come sfondo concettuale i PontiValle l’Europa e “Gigino Vu Vù” il pellicano di casa Borbone che da cristiano guardò ad una certa Europa.La manifestazione ha per target, come di consueto la realizzazione di una performance di pittura e musica.Il giorno venerdì 28 marzo alle 17.30 ci sarà un’anteperformance con pittori e musicisti.Si fa presente che la rassegna AMA sarà inaugurata presso il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” sempre il 28 marzo alle ore 18 dal sindaco diAndrea De Filippo e dal Direttore Artistico Luca Molinari.