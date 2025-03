361magazine.com - Ma voi sabato, a Milano, avete fatto “Le brave”?

Se22 marzo eravate alesicuramente sarete stati all’evento “La Brava”, un evento e un’ idea di Sandra L. B. e Egon P. Staller, in collaborazione con le Brigate Rosa, presso il Lock di Lambrate.“La Brava” nasce da uno slogan che nei primi anni 2000 spopolava in quelle magliette vendute al mercato o alle fiere, con su scritto “Stasera faccio la brava”, collegato allo slogan della vernice “Fernovus Saratoga”, in cui si pronunciava la frase “Brava Giovanna, brava”, entrata nell’immaginario comune, specialmente maschile, al quale all’epoca strizzava l’occhio.Un jingle che all’epoca tutti canticchiavano, nonostante le radici sessiste.Ecco che nasce “La brava”, una sorta di coro di rivolta, in cui sono proprio quelle donne stesse a decidere se fare “le” o meno.