"Ma quelle due…". Grande Fratello, Shaila fatta fuori dalle 'amiche' Zeudi e Chiara. "Che schifo"

All’interno della casa del, la recente riconciliazione traCainelli eDi Palma ha destato sorpresa tra i telespettatori. Dopo un periodo di tensione, le due concorrenti hanno ristabilito la loro amicizia, ma il loro nuovo obiettivo comune sembra essere l’eliminazione diGatta.Durante una conversazione sotto le coperte,è stata richiamata dalla produzione con l’invito: “, metti il microfono”. Questo episodio ha sollevato sospetti tra il pubblico, che ha interpretato il gesto come un tentativo di nascondere una strategia contro. Sui social media, molti fan hanno espresso indignazione verso, accusandola di manipolareper avanzare nel gioco. Alcuni commenti recitano: “Brutto mostro da Trento, ci sono le telecamere e i microfoni, avoglia a sussurrare si è capito il tuo gioco da quando dicevi che non è giusto far arrivare in finale entrambi i membri delle coppie”.