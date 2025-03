Secoloditalia.it - Ma quali frizioni, governo compatto: nessun caso Salvini-Tajani. Sono proprio i diretti interessati a smentire

Leggi su Secoloditalia.it

Altro che incrinature e crisi, spaccature e divisioni ildi centrodestra le lascia alle forze d’opposizione che non solo non riescono a coalizzarsi tra di loro ma che, come dimostra la recente cronaca politica del Pd neldel voto europeo sul riarmo, non potendo eludere scissioni e contrapposizioni, s’inventa camaleontismi spudorati quanto plateali. E così, passato un colpo di spugna sulle galassie frastagliate della sinistra, i media si concentrano sulle presunta tensione a loro detta in corso tra Lega e Fi, emersasulla posizione internazionale del Bel Paese.Centrodestra unito:a tensione tra Forza Italia e Lega,Sì, perché negli ultimi giorni, alcune ricostruzioni giornalistiche hanno cercato di dipingere un centrodestra spaccato, con presunte tensioni tra Forza Italia e Lega.