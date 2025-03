Iodonna.it - Ma non per tutti... purtroppo

L’Inps ha recentemente dato il via all’annuale edizione di “Estate INPSieme Senior” per il 2025, un’iniziativa pensata per offrire ai pensionati e ai loro familiari la preziosa opportunità di fruire di soggiorni estivi a prezzi ridotti. Dal mare alla montagna, passando per le stazioni termali e le mete culturali, sia in Italia che all’estero, il bando di concorso annuale apre le porte a esperienze di viaggio diversificate, durante i mesi che vanno da giugno a ottobre. Vivere la montagna da anziani: il decalogo contro i rischi X Estate INPSieme Senior 2025: vacanze meno careÈ importante subito sottolineare che, il programma “Estate INPSieme Senior”, non è rivolto alla generalità dei pensionati, ma si concentra su particolari categorie.