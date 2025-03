Ma cosa fa? Oh guardate… Che tempo che fa Mara Maionchi così | occhi chiusi immobile

Leggi su Caffeinamagazine.it

CheChe Fa di Fabio Fazio è tornato ieri domenica 23 marzo. Tra gli ospiti principali della serata c'erano il ministro dell'Università e della Ricerca, Bernini, insieme al professor Roberto Burioni, Lorella Cuccarini, che nel 2025 ha festeggiato 40 anni di carriera e che insegna ad Amici di Maria De Filippi. E ancora l'attore e regista Luca Zingaretti e Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025. In collegamento con Fabio Fazio padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, che ha raccontato la sua esperienza come membro dell'Istituto del Verbo Incarnato, operando in Medio Oriente da 27 anni. La sua parra, divenuta rifugio per circa cinquecento cristiani a causa del conflitto in corso, è stata al centro della discussione. In studio anche Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera, l'inviato di Avvenire Nello Scavo, la giornalista Cecilia Sala, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e Ernesto Maria Ruffini.