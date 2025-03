It.insideover.com - M-346 per il Giappone in cambio di pattugliatori P-1? Si può fare

Leggi su It.insideover.com

In una recente audizione alla Commissione Affari Esteri del Senato, tenutasi il 13 marzo, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, ha affermato, a margine delle considerazioni su GCAP ed F-35 (ritenuti giustamente la spina dorsale dell’AM), che si stanno aprendo altre collaborazioni industriali nel settore della Difesa tra Italia e. In particolare, il CSM Aeronautica ha riferito che “in questo momento una delegazione italiana è inperché ci sono altre possibilità di crescita con loro per lo sviluppo di un loro addestratore e di un pattugliatore congiunto: quindi la collaborazione ha aperto ad altri orizzonti che erano impensabili fino all’altro giorno”. T-346 e IFTSL’addestratore potrebbe facilmente essere il T-346 di Leonardo, utilizzato dalla nostra Aeronautica Militare e su cui i pilotisi stanno già effettuando pratica all’IFTS (International Flight Training School) di Decimomannu (Cagliari).