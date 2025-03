Tvzap.it - Lutto a “Tu si que vales”: addio all’amato volto del programma

News tv.a "Tu si que",del– Nota per la sua struggente esibizione alMediaset "Tu Si Que", la concorrente è venuta a mancare il 19 marzo 2025. La sua storia ha toccato il cuore di molti, non solo per il suo talento musicale, ma anche per il coraggio dimostrato nell'affrontare la battaglia contro la malattia. ( dopo le foto)a "Tu si que":delNell'ottobre del 2022 Antonietta Messina ha commosso tutto il pubblico di Tu Si Queraccontando la sua delicata situazione: "Buonasera a tutti.