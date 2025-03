Thesocialpost.it - Lutto a “Tu si que vales”, addio all’amato volto del programma

Ricordata per la sua emozionante esibizione nello spettacolo Mediaset “Tu Si Que“, l’amata concorrente si è spenta il 19 marzo 2025. Il suo viaggio ha lasciato un segno profondo nei cuori, non solo per il talento musicale che ha dimostrato, ma anche per il coraggio con cui ha combattuto la sua malattia. Nel 2022, Antonietta Messina lasciò senza parole tutti i telespettatori di Tu Si Queraccontando la sua difficile situazione: “Buonasera a tutti. Essere qui per me è già una vittoria. Provengo da Roma nord, e quando dico che essere qui è una vittoria, è perché purtroppo sto attraversando un periodo difficile con la mia salute. Tuttavia, non ho voluto rinunciare. Anche se non sto bene, ho deciso di esserci. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, e volevo affrontare tutto anche così.