Lapresse.it - Lupi: “Il governo è molto solido e unito”

Leggi su Lapresse.it

“Per quanto riguarda i voti espressi in Parlamento la maggioranza è compatta. Sappiamo le posizioni della Lega, in Europa sono diverse da quelle di noi moderati e di FI. L’appello che faccio è in questo momento non abbiamo bisogno di canti e controcanti e non abbiamo bisogno di slogan. Nonostante quello che possono immaginare le opposizioni il. Ci sono sensibilità diverse nella maggioranza, la mia è sicuramente diversa da quella di Salvini. Non credo che Salvini abbia bisogno di una mano per fare il ministro dei Trasporti così come non credo che Tajani abbia bisogno di suggerimenti e aiuto”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle tensioni nella maggioranza tra Lega e Forza Italia.