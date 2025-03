L’uomo in questa foto non è stato crocifisso in Siria perché cristiano

Leggi su Open.online

Circola ladi un uomo condannato a morte ein una piazza pubblica. L’immagine viene utilizzata per sostenere che i cristiani siano perseguitati e uccisi dalla nuova amministrazionena successiva al regime di Assad. In realtà, la scena non è affatto recente e non ritrae unperseguitato in.Per chi ha frettaL’immagine circola almeno dal 2017.La scena non riguarderebbe l’esecuzione di un uomo in quanto.Secondo gli articoli del 2017, si tratterebbe di un uomo accusato e condannato a morte per aver combattuto il regime di Assad.AnalisiL’immagine condivisa risulta essere lo screenshot di un articolo pubblicato il 10 marzo 2025 dal sito Cdm.press:Video datato e decontestualizzatoL’articolo esiste e riporta quella, ma quest’ultima non riguarda un episodio avvenuto nel 2025.