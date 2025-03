«L’Unione rema contro i negoziati in Ucraina. Gli Usa non ci mollano»

Leggi su Panorama.it

Professor Giulio Sapelli, da storico ed economista le chiedo se non stiamo entrando in una nuova epoca, che poi sembra molto vecchia a dire il vero. Un mondo dove Stati Uniti e Russia si contendono e spartiscono l’, che non è soggetto ma oggetto della trattativa.«Sì».E di questoeuropea non si dà pace.«Guardi Dragoni, noi stiamo entrando in qualcosa di assolutamente inedito. Quando noi parlavamo di ordine internazionale intendevamo un ordine simmetrico. Le faccio un esempio».Prego.«La pace vietnamita non fu raggiunta in Vietnam e neppure nella vicina Cina. Ma a Parigi. A trattare però c’erano i vietnamiti e gli americani. Con la mediazione dei francesi. La cosa sconvolgente di oggi è che le trattative sulla pace insi fanno a Riad. E in questa trattativa non è presenteeuropea.