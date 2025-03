Anteprima24.it - L’unione delle generazioni, Calicantus pronto ad accogliere gli studenti del Liceo ‘Galilei’

Tempo di lettura: 2 minutiGiovani e anziani insieme per creare una connessione tra diversee, perchè no, puntare anche a creare un connubio che possa svilupparsi in prospettive future.C’è tutto questo nel PCTO che ha come oggetto ‘Il sostegno tra: un’occasione per giovani e anziani di stare insieme”.Un progetto che porterà il 26 di marzo due classi delStatale ‘Galileo Galilei’ di Piedimonte Matese a visitare gli ospiti delResidence di Limatola.Si tratta della 3^ ASU e 3^ BSU, accompagnate dai professori Massimliano Marotta e Marianna Troiano.Unione di intenti, possibilità di crescita per i ragazzi e benefici per gli anziani: tutte cose che hanno convinto la dirigente, la professoressa Bernarda De Girolamo ad accettare immediatamente questa proposta, dimostrando lungimiranza e grande empatia.