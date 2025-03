Udine20.it - Luna Park di Promavera a Udine. 24 marzo – 22 aprile 2025

Autoscontri, giostre, tiri al bersaglio, percorsi a tema e banchi di dolciumi torneranno in città nel tradizionale appuntamento annuale con ildi primavera. Le attrazioni presenti saranno circa una trentina, come da tradizione, in una versione ristretta della festa autunnale coi “baracconi” di Santa Caterina.Le giostre primaverili occuperanno circa la metà dell’ellisse di Giardin Grande, ma non saranno posizionate sulle aree verdi della piazza, per garantirne la massima tutela e conservazione. Per questo motivo, nel periodo tra il 24e il 22, comprensivo di allestimento e disallestimento della piazza, l’amministrazione comunale ha previsto alcune sostanziali modifiche alla circolazione del traffico. Tutta l’area occupata dalle attrazioni (lato Liceo Stellini e lato sud) saranno interdette al traffico veicolare e alla sosta.