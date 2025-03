Sport.quotidiano.net - L’ultimo giorno del riposo. Otto partite per sognare

Anche neldi, il pallone non può non essere il pensiero principale. Almeno, per Filippo Inzaghi. "Rispettiamo le abitudini con un’altra domenica di calcio". A scriverlo è lui stesso, nella foto pubblicata su Instagram. Uno scatto dolce, ritraente l’allenatore del Pisa mano nella mano con il figlio (che ovviamente sulla maglia ha scritto Inzaghi 9), passeggiando per il Lungarno Mediceo. D’altronde, è cosa nota: "Super Pippo" ha voluto sin da subito vivere la città, nel proprio centro. E forse è anche per questo motivo che è scattata subito l’empatia e un legame così forte con il suo pubblico. E come è stato trascorso questodi? Con il pallone! Sì, quello che tiene sal braccio baby Inzaghi, già "protagonista" dopo la vittoria con il Mantova, rimasto in campo a giocare con il padre.