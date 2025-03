Ilgiorno.it - L’ultima telefonata a casa e quel sospetto guardando il navigatore: la tragedia di Riccardo e Nora a Cavernago

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – La cittadina die la frazione di Malpaga piangonoJawad eGualandris. Intanto pregano per Dalila: la sorella gemella di, che è ricoverata in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia. Anche un quarto ragazzo è ricoverato, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Ora si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I quattro bergamaschi, tutti 19enni, avevano trascorso una serata in discoteca a una festa universitaria venerdì sera e stavano arrivando aquando sono rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto sulla nuova bretella del paese. La vicinanza del paesesono stati portati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, che si trova accanto al castello di Malpaga. Le due famiglie hanno deciso di tenerli vicino anche nel momento dell’ultimo saluto, dato che i due erano molto amici e uniti da sempre.