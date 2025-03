Iodonna.it - L'ultima apparizione della conduttrice è stata a Sanremo, con una prova tra il demenziale e lo sciocco piaciuta pochissimo

Comincia questa questa sera alle 21.20 su Rai 2 il talk-show Obbligo o verità, nuovo talk show a giochi di Alessia Marcuzzi. Ispirato all’omonimo gioco che in inglese fa Truth or dare (Madonna ci titolò il doc tradotto in italiano A letto con Madonna). A parte le incursioni comiche di Herbert Ballerina, l’anima del programma la fanno i tanti ospiti vip che si cimenteranno in diversi giochi raccontandosi in maniera intima e divertente. Le scale dell’Ariston colpiscono ancora: Alessia Marcuzzi inciampa e cade a terra X Leggi anche › Alessia Marcuzzi: «A mia figlia piace Tony Effe, l’artista non è le cose che canta» Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi su Rai 2.